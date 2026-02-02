巨人に密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマをお届けする「巨人キャンプルポ」。２日目はご当地選手のおすすめグルメを聞いてきました。

宮崎キャンプを訪れる県外のファン、特に初めての方へ都城市出身の戸郷翔征投手が地元民ならではのイチオシグルメを教えてくれた。「宮崎といえば鶏とか宮崎牛とかチキン南蛮とかが有名だし、おいしいんだけど…海鮮もいいですよ！僕は伊勢エビが大好き」。同県は資源を管理するため産卵期である４月から８月を禁漁としており、９月から漁を解禁している。高級食材と思われがちだが価格も比較的安く食べられるという。つまり、キャンプの行われる２月は大チャンス！「刺身でもいいし、しゃぶしゃぶも！味噌汁はもう最高ですよ！」と言葉に熱が帯びた。

「宮崎はご飯がおいしすぎて太ってしまう」という声もちらほら聞こえる。戸郷も「今太っちゃってるから、困っちゃう」と笑っていたが、美食でパワーを蓄え、鍛錬の日々を過ごしている。（報知プロ野球チャンネル・玉寄 穂波）