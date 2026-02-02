歌手・ちゃんみなの番組出演が告知され、ネットが騒然となっている。

その番組とは、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）。１日の放送中に「近日公開」として、ちゃんみなが登場することをＶＴＲで紹介。ちゃんみなは雪景色の中に立ち、金髪のナチュラルメイク。「アタシは本物のちゃんみなだよ」と話し、ガンバレルーヤらが仰天。寒中水泳に挑むと明かされた。

ちゃんみなのスタッフ公式ＳＮＳでも「世界の果てまでイッテＱ 近日公開」と明かされ、雪の中で水に入る映像などが公開。ネットは「え？！ちゃんみなイッテＱ出るの？？？」「ちゃんみなイッテQ出るのｗｗ」「寒中水泳とは何事？ｗｗ」「ちゃんみなイッテＱマジすか」「ちゃんみなイッテＱはアツい」「すげえ似てるなって思ったけど本人なんかい」と衝撃。

「神回決定じゃん！」「寒中水泳するの？楽しみ！」「身体張りすぎやろ」「こうゆう路線のちゃんみなも好きｗｗｗ」「自己プロデュースにＨＡＮＡプロデュースにママ業までしてるのに、外国にロケ行ってるの！？忙しすぎない！！！？？」「腹筋割れそう」と驚きが止まらなかった。

私生活では２４年７月、韓国人ラッパーのＡＳＨ ＩＳＬＡＮＤとの結婚と妊娠を発表し、同年１１月に第１子女児の出産を発表した、ちゃんみな。今年１月にゲスト出演したテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）では妊娠中に「３５キロ太っちゃって」と一時は８０キロまで増量したことを告白したが、先日発売されたファッション誌では引き締まったモデル姿を公開して話題になった。