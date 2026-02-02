『魔法の姉妹ルルットリリィ』PV第1弾＆場面カット解禁 OP主題歌はILLIT
『ぴえろ魔法少女シリーズ』の新作テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』（4月放送）のメインビジュアル＆メインPV第1弾が公開された。オープニング主題歌はK-POPグループ・ILLIT (アイリット)が担当する。
【画像】変身前・変身後の姿！『魔法の姉妹ルルットリリィ』場面カット
メインビジュアルは、それぞれステッキを手にしたリリィとルル、うぐいすとあずきが宙に浮かぶ姿が描かれており、背景はネオンで彩られ、新しくもどこかノスタルジックな雰囲気を感じさせる一枚になっている。
メインPV第1弾は、ILLITが歌うオープニング主題歌「Bubee」とともに、魔法で変身した姉妹の様子や、今までイラストやぬいぐるみでしか公開されていなかった、塔子やせな、ミーターたちの動く姿も登場する。
『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、シリーズ1作目『魔法の天使クリィミーマミ』（1983〜84年放送）最終話放送から、40年周年を迎えたことを記念して制作されるもの。シリーズの新作は、1998年放送の『魔法のステージファンシーララ』以来、28年ぶりとなる。
物語は、主人公の風は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生で、流は控えめだけど頑張り屋の中学生…むかしは仲良し姉妹だった2人も、最近、心の距離がなんだか遠い。ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。あこがれていた大人の姿に変身する風と流。ただし、ルールがふたつ。「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも 知られてはいけない」。やがて2人はお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することになる…というストーリー。
