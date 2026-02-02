ILLIT、テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』の主題歌に決定 キラキラしたポップメロディーに
5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）の新曲「Bubee」が、テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』の主題歌に決定した。
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、国内外で多数のファンに支持され続ける、スタジオぴえろ制作の『魔法少女シリーズ』の最新作。過去には『魔法の天使クリィミーマミ』等が公開され、1998年以降、約28年ぶりのシリーズアニメ化となった。
主題歌のタイトル「Bubee」は、渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲で、アニメとリンクしたかわいい歌詞とキラキラしたポップなメロディーに仕上がっている。公開されたメインPV第1弾では、音源の一部を先行して聴くことができる。
ILLITは、今年1月放送のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』主題歌アーティストにも抜てきされた。オープニングテーマとなった「Sunday Morning」は、“音源強者”としての実力を発揮したのに加え、ショートフォームでのトレンドも席巻した。
また、2025年2月にリリースし、「Magnetic」に続くヒット曲となった「Almond Chocolate」も映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌を務めた。同楽曲は『第67回 日本レコード大賞』で海外アーティストで唯一「優秀作品賞」を受賞した。これらの成果をもって、「第76回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場を果たし、勢いを増している。
