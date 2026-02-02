TBS NEWS DIG Powered by JNN

あす（火）は、日本海側の低気圧や前線の影響で、日本海側の地域では午前中は雪が降る予想です。ただ、午後からは雪の範囲は狭くなり、止むところがほとんどとなるでしょう。また、今夜は一時的に太平洋側の地域でも雨や雪の降る所がありますが、こちらもあす朝までには止みそうです。

【あすの各地の予想最高気温】
　札幌： 1 ℃　釧路： 0 ℃
　青森： 2 ℃　盛岡： 2 ℃
　仙台： 6 ℃　新潟： 5 ℃
　長野： 4 ℃　金沢： 5 ℃
名古屋： 9 ℃　東京：11℃
　大阪： 8 ℃　岡山：10℃
　広島：11℃　松江： 8 ℃
　高知：13℃　福岡：11℃
鹿児島：14℃　那覇：18℃

あすは最高気温・最低気温ともにきょうと同じくらいとなりそうです。この時季らしい寒さとなりますので、暖かくしてお過ごしください。

今週は、気温変化の大きい1週間となりそうです。立春以降、一旦季節先取りの暖かさとなりますが、週末は気温が急降下します。また、低気圧や寒気の影響で、週末は日本海側を中心に荒れた天気となるおそれがあります。関東を含む太平洋側の地域にも雪雲が流れ込んでくる可能性があります。最新の気象情報をご確認ください。