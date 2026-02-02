日本体操協会は2月2日、都内で「2025世界選手権・体操ニッポン選手団祝勝会」を行った。25年度は新体操フェアリージャパンが史上初の団体金メダルを獲得。体操では、男子の橋本大輝（24）が個人総合3連覇、女子の杉原愛子（26）が床で金、トランポリン女子シンクロも金メダルを獲得するなど、飛躍の1年となった。

活躍した選手がそろった華やかな祝勝会となったが、体操男子の大エースと若手ホープが、壇上で火花を散らす場面があった。

世界選手権の平行棒で銀メダルを獲得し、個人総合でも橋本、岡慎之助（22）を追う若手のホープ、角皆友晴（19）が「今年は、世界選手権の団体総合で金を獲って、個人総合は橋本選手の4連覇ではなく、自分が金メダルを獲ります」と宣言した。

その後に壇上に上がった橋本は「多くの若い選手が伸びていて、日本は世界に行く前に国内で勝ち抜くのが大変。刺激的な毎日を送れる」と応じた。橋本は壇上を降りてから取材にも応じ、若手からの挑戦に対して「野心をむき出しての発言はいいこと。受けて立つというより、圧倒的な力を見せたい」と話した。