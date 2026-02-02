「阪神２軍春季キャンプ」（２日、具志川）

具志川では新外国人のモレッタが初ブルペン入り。ドラフト１位の立石はリハビリ後、初の屋外ノックを行った。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−立石は屋外ノック。

「５０本ぐらいでしょ。スローイングもいいしね。ああやってノックを受けたりすることで、下半身をどんどん、上げていくっていうかな。やっぱり、股割ってしっかり捕ると、すごくいい強化にもつながるんでね」

−ノックはいい負荷がかかる。

「われわれは下半身を作るのはノックで、という時代やったからね。今はウエートトレーニングとかいろんなトレーニングがあるんで一概にね。でも間違いじゃないと思いますよ」

−明日は吉田義男さんの命日。

「まあそういうことで、僕らキャンプの時にね、吉田義男さんからも、もうノックで鍛えられましたんで。そういったところでは、やっぱりノックっていうことで下半身のね、バッティングにもつながると思うし。すごく、あの、体の使い方とかいい、いい強化になると思いますよ」

−藤川監督が視察に。

「やっぱり気にしていただいてるっていうことは、非常にね、この具志川組にとっては。今日はブルペンを見てもらっておるけど。そういうところで、やっぱり気にしてもらってるね。そういうところでは選手たちにとっては刺激じゃないけどなるよね」

−一軍との距離が近い。刺激に。

「やっぱりそのためにね、この沖縄でこういう近いところで監督もこうやって視察に来られて。目に留まったり、ファームからの情報が行ったり、ということで。『今、状態がいいみたい』とか。いろんな情報を吸い上げるのが、キャンプやシーズンを通しても、一年間通してやることなんで。まあ、そういうところでは、今日監督に来てもらったっていうのはありがたいよね」

−新外国人のモレッタがブルペン入り。後ろから熱視線を。

「いやいや、それはまだ初日だしね。今日はもう、そういうコメントするっていうんじゃなくてね。日本の練習にまだ二日目だから。ちょっとマウンド入って、まあ慣れっていうか、そういう感じじゃない？」

−自ら梅野にサイン出しを求めた。

「すごいね。実戦みたいにして投げてたの？まあ、その辺は自分の調整法が各自いろいろあるんで。なんとも言えないけど。まあそうやって、ドリスがいるんでね。すごくドリスがいるっていうことが全部レクチャーしてくれると思うんでね。そういう日本の野球の練習とか、野球の方向性とか、そういうことも含めて。隣でドリスが投げとったけど、そういうところは、ドリスがいるっていうのは非常にいい、大きい存在だよ」

−ドリスの存在は若手にもいい影響。

「そうそう。秋季キャンプでもそうだったもん。ゲラもそうだし。いろんな、彼はもう日本の野球を熟知してるし。独立リーグも経験して。人柄も素晴らしいんでね。頼りにしてると思うよ、彼（モレッタ）もドミニカでしょ？」

−梅野は平田２軍監督の後押しでいいモチベーションになったと。

「いやいや、もう意欲的だよ。バッティングも今、すごい振れてるし。朝もランニングして、今日ここに来る時走ってたから。やっぱり、そういう、なんと言うかな。昨日、茨木か。乗せて１００何球。やっぱり、そういうところは非常に梅野のいいところが出てる」