ドラゴンズは2月1日からキャンプイン！この沖縄での2日間をまとめてお伝えします。

【写真を見る】キャンプ2日目は元メジャーリーガー川粼宗則選手も参戦！何を伝えたのかは｢企業秘密です｣ 中日･藤嶋健人投手 ｢優勝するためにはどうしたらいいか…｣ 沖縄キャンプ

ついに始まった沖縄キャンプ！愛知県豊橋市出身、選手会長の藤嶋健人投手の一言で幕を開けます！

（藤嶋投手）

「優勝するためにはどうしたらいいか。これ答えはすごくシンプルです。優勝するまでやることです」



とにかくやりきることを誓った選手たち！

髙橋宏斗投手は早朝から「やり投げ」トレーニング

「おはようございます」





球場一番乗りは、WBC侍ジャパンに選出された髙橋宏斗投手。「やり投げ」のトレーニングは、師と仰ぐドジャースの山本由伸投手直伝です。

その後、早速ブルペンに入って約40球を投げ込みました。



（髙橋投手）

「コンディションもいいと思いますし、体も元気なので、いいスタートが切れたと思います」

ドラ1 中西聖輝投手「テレビで見た人たちばかり…刺激あった」

持ち球をすべて投げ込んだという、期待のドラフト1位ルーキー中西聖輝投手からは新人らしいコメントが。



（中西投手）

「自分がテレビで見ていた人たちばかりだったので、すごく刺激もあった」

テレビで見られていた側の2年目・金丸夢斗投手は、中西投手のとなりで31球を投げ込みました。



2月1日が23歳の誕生日ということで、報道陣からバースデーケーキの差し入れも…

（金丸投手）

「おいしい丸～！」



そして、2日目のきょう、球場に現れたのは…

元メジャーリーガーも参戦！何を伝えたのか…「企業秘密です」

元メジャーリーガー、現在も独立リーグでプレーする川粼宗則選手。

井上監督と同じ鹿児島県出身というつながりで、臨時コーチ兼選手として参加しました。

（川粼宗則選手）

「内野の守備も素晴らしいです。本当にこの選手たちが“日本一の内野手”になるんだなとびっくりした」

元メジャーリーガーは、日本一になる選手たちに何を伝えたのか…

（川粼宗則選手）

「企業秘密なんです、これを言うとほかの球団が真似するから。秘密主義なんです、ドラゴンズは」

沖縄キャンプは、2月24日までです！