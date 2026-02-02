プレミア最強コンビとなりつつあるヴィルツ＆エキティケ 「彼と一緒にやるのは楽しい」、「こんなに良い選手だとは知らなかった」
リヴァプールのアルネ・スロット監督は、ついに最適解を見つけたのかもしれない。
昨年夏、リヴァプールはフロリアン・ヴィルツ、ヒューゴ・エキティケ、アレクサンデル・イサクらを次々に獲得し、大型補強を実施。しかし、新加入選手と現有戦力との融合はなかなか上手く進まず、それによってプレミアリーグでは首位アーセナルから勝ち点14ポイント差の6位と優勝争いの面で厳しい状況に置かれていた。
プレミアリーグで最強のコンビとなりつつあるヴィルツとエキティケだが、連携が上手く行っている要因は彼らの強い信頼関係にあるのかもしれない。
ヴィルツがエキティケについて、「彼と一緒にやるのはとても楽しい」と発言したのに対して、エキティケもヴィルツについて以下のように語っている。
「トレーニングの際に彼のことを初めて見た時には驚いた。こんなに良い選手だとは知らなかったからね。彼は他の選手がピッチ上でどう動くのかを正確に理解している」(ドイツメディア『Spox』より)
リヴァプールは、8日(現地時間)にプレミアリーグ第25節マンチェスター・シティ戦を控えている。ヴィルツとエキティケのホットラインがシティにとって最大の脅威となるのは間違いないだろう。