リヴァプールのアルネ・スロット監督は、ついに最適解を見つけたのかもしれない。



昨年夏、リヴァプールはフロリアン・ヴィルツ、ヒューゴ・エキティケ、アレクサンデル・イサクらを次々に獲得し、大型補強を実施。しかし、新加入選手と現有戦力との融合はなかなか上手く進まず、それによってプレミアリーグでは首位アーセナルから勝ち点14ポイント差の6位と優勝争いの面で厳しい状況に置かれていた。





しかし、ここへ来て最前線にエキティケ、その一列下にヴィルツという組み合わせが機能するようになっている。エキティケが直近の公式戦4試合で3ゴール1アシストを記録しているのに対して、ヴィルツも3ゴール2アシストと好調。前節ニューカッスル戦でも、彼ら二人のホットラインからリヴァプールは同点弾を奪っている。プレミアリーグで最強のコンビとなりつつあるヴィルツとエキティケだが、連携が上手く行っている要因は彼らの強い信頼関係にあるのかもしれない。ヴィルツがエキティケについて、「彼と一緒にやるのはとても楽しい」と発言したのに対して、エキティケもヴィルツについて以下のように語っている。「トレーニングの際に彼のことを初めて見た時には驚いた。こんなに良い選手だとは知らなかったからね。彼は他の選手がピッチ上でどう動くのかを正確に理解している」(ドイツメディア『Spox』より)リヴァプールは、8日(現地時間)にプレミアリーグ第25節マンチェスター・シティ戦を控えている。ヴィルツとエキティケのホットラインがシティにとって最大の脅威となるのは間違いないだろう。