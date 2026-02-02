「NEO86」は結構おトクかも…？

トヨタの小型スポーツカー「86」（現：GR86）は、“ハチロク”ことAE86型「カローラレビン」「スプリンタートレノ」の精神的な後継モデルです。とはいえ、エクステリアデザインはAE86型とは異なるテイストですが、このほど“ハチロク的”なルックスを持つトヨタ86のカスタムモデルがお披露目され、話題となりました。

【パカパカしたい…！】これが「ハチロク風のトヨタ86」です（写真で見る）

AE86型レビン/トレノは、トヨタが1983年〜1987年に販売した小型スポーティカーです。生産終了後も手ごろなFR（フロントエンジン・リア駆動）車として人気を維持し、特に開閉式の「リトラクタブル・ヘッドライト」を備えたトレノは、漫画『頭文字D』で活躍したこともあり、今では中古車市場で高値取引されています。

そんなAE86型のリバイバルモデルであり、トヨタとスバルが共同開発したFRスポーツカーが、2012年発売の初代トヨタ「86」（およびスバル「BRZ」）です。2021年には2代目の「GR86」へ移行したことも手伝い、初代86は今や当時のAE86型と同様、中古で安価に買えるスポーツカーとして親しまれています。

この初代86を、元祖“ハチロク”風の外観にカスタムした車両が登場しました。それが2026年1月初旬の「東京オートサロン2026」で展示された「NEO86」です。

NEO86は、カスタムパーツを手掛ける大阪府のResult-Japan（リザルトジャパン）が製作したカスタムカーです。バンパーやフェンダーなどにはAE86風のパーツキットが装着されているほか、ヘッドライトはトレノのリトラクタブル式を思わせる、角型2灯に置き換えられています。また、展示車両はAE86独特のボディカラーである白と黒のツートンに塗装されており、多くの来場者から注目を浴びました。

このNEO86は、同社からボディキットとしても市販化されました。一般ユーザーも初代86/BRZに装着可能で、価格は94万6000円（税込み、車両別）。昨今、多くのAE86の中古車が300万円以上であることを考えると安価な設定です。その一方、日本国内ではライトの開閉機構は別売りで、車検を取得する際はヘッドライトを開いた状態で固定し、検査に合格する必要があります。