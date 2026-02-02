断続的に降り続く雪の影響により各地で車のスタックなどが相次いでいます。

【画像】渋滞時の様子

宮城県と酒田市を結ぶ国道４７号では、車のスタックや接触事故などの影響でおよそ７時間に渡って全面通行止めになりました。

通行止めは午後５時に解除されています。

山形河川国道事務所によりますと、きょう午前７時頃から８時頃までの間、戸沢村古口の国道４７号で車同士の接触事故やチェーンを装着せずに走行していた大型車によるスタックなどが相次いだということです。

これにより国道４７号上り線は古口から高屋付近までのおよそ６キロに渡って渋滞が発生しました。

この影響で、国道４７号は車の移動や除雪作業のため戸沢村古口から庄内町清川の間で 午前１０時頃から全面通行止めとなり、正午ごろには新庄市升形から庄内町清川の間に規制が延長されました。

山形河川国道事務所は、県内各地で車同士の接触事故やスタックが相次いでいるとして、特に峠では圧雪凍結の路面状況が続いていて、通行の際にはスピードを落として車間距離をしっかりあけること、大型車はチェーンの装着をすることなどを呼びかけています。