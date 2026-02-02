２月８日の衆議院選挙の投開票日まであと６日。元維新の前職に、各党の新人が挑む大阪２区を取材しました。立候補しているのは４人です。 ▽無所属・自民党推薦・前職 守島正候補（４４） ▽維新・新人 高見亮候補（４７） ▽共産・新人 小川陽太候補（４８） ▽参政・新人 石橋篤史候補（４７）

元維新の前職・守島正さん（４４）が立候補 今回は無所属で自民党推薦で出馬

大阪市阿倍野区や生野区など４つの行政区からなる大阪２区。

立候補している無所属で自民党推薦の守島正さん（４４）。前回の衆院選は維新の公認で当選し、看板政策である「大阪都構想」実現に向けて活動していました。

しかし去年９月、党運営などの不満から離党届を提出し、除名処分に。

（無所属・自民党推薦・前職 守島正候補 ４４）「維新を離れたからもっと反発あるかなと思ったけど、温かいリアクションしてくれる」

今回は、都構想をめぐり維新と対立してきた自民党から推薦をもらい選挙に挑みます。

選挙戦では維新の代表と副代表が大阪府知事と市長の出直し選挙を行い、いわゆる大阪都構想を推し進めようとしていることに反対姿勢です。



（無所属・自民党推薦・前職 守島正候補 ４４）「維新の会は次の通常国会で、副首都法案に都構想を絶対要件としようとしている。そして来年の春までに住民投票を行って、３回目の大阪都構想の住民投票をやろうとしている。それは違うんじゃないの」

維新からは新人の大阪市会議員・高見亮さん（４７）が立候補

日本維新の会にとって空白区となった大阪２区。新たに擁立したのは新人・高見亮さん（４７）です。大阪市会議員を３期１０年務め、初めて国政に挑戦します。

（有権者）「期待してます」

（維新・新人 高見亮候補 ４７）「ありがとうございます。われわれ大阪から作った政党なんで、大阪を良くしていきます」

かつての仲間と争うことになった選挙戦。

（維新・新人 高見亮候補 ４７）「どうしてもちょっと意識はしてしまいます。顔見るたびにさみしい気持ちはある。でもしっかり頑張っていきたい」

高見さんは、大阪維新の会で政調会長を務めた実績をアピールするとともに維新には、政権与党として物事を動かす推進力があると訴えます。

（維新・新人 高見亮候補 ４７）「今回、日本維新の会が政権与党に入ることで、ようやく副首都大阪が前に進む可能性が出てきた。大阪を東京並みの都市にする。東京のバックアップになれる都市にする」

共産から立候補したのは新人の小川陽太さん（４８）

このほか大阪２区からは、共産党で新人の小川陽太さん（４８）が立候補しています。

（共産・新人 小川陽太候補 ４８）「働く人の給料は実質下がり続けている。ここを正さなければならない。大もとから変える。まずこの物価上昇に負けない、賃金引上げる環境を政治が責任もって作る」

参政からは新人の石橋篤史さん（４７）が立候補

また、参政党で新人の石橋篤史さん（４７）も立候補しています。

（参政・新人 石橋篤史候補 ４７）「いまどんどん人手が足りないからと言って外国人入れているが、こういったことは規制しないとならない。日本人を増やさないとならない。少子化対策しっかりしないとならない」

衆院選の投開票は２月８日です。