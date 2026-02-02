2025年、大盛況に終わった大阪・関西万博。あの熱気がもう一度味わえる！2日、金沢駅に、万博の関連グッズを販売する期間限定のポップアップストアが登場しました。

万博に5回行ってきた万博大好き、久々江龍飛フィールドキャスターが取材しました。

2025年、2500万人余りが訪れた「大阪・関西万博」。

公式キャラクターの「ミャクミャク」に会えるイベントは、各地で行列ができるほど、人気は一向に衰える気配がありません。

金沢駅のポップアップストア、入場券求め早い人は前日の夕方から

金沢駅の土産物売り場にも2日、万博のグッズを集めたポップアップストアがオープンしました。

久々江龍飛フィールドキャスター「このポップアップストアは整理券が配布されるのですが、7時時点で10時までの整理券の配布が終了しています」

朝6時に配られる整理券を求め、早い人は1日の夕方から並んだといいます。

久々江龍飛フィールドキャスター「整理券を持った人が続々と並んでいます。待ち遠しい様子です」

オープンを待つ客「11時40分くらい、昨日の」「カチューシャかわいいですね」「今日にあわせてきました」「マイメロのMサイズのぬいぐるみが欲しくて来ました」

そして、午前7時にオープン！みなさんお目当ての商品を次々とかごに入れていきます。

グッズを購入した客「値段を見ずに適当に選んで買ったので3万超えました」「できればもう一回来たい」

ミャクミャクのカチューシャをつけた女性は、お目当てのぬいぐるみを買えたのでしょうか。

マイメロを探していた女性「マイメロは売り切れていてなかったが、ポムポムプリンがかわいかったので購入した」

会期中はなかなか買えなかった“黒のミャクミャク”ぬいぐるみ

数ある商品の中でも人気だったのが。

グッズを購入した客は「黒ミャク目当てやっと出会えた」

ミャクミャクがシックな装いになった黒のミャクミャクのぬいぐるみ。

万博会期中は、入手困難なレア商品でした。

グッズを購入した客は「きのうの夕方5時半から半日以上並んだ」「並んだかいがあった」

金沢駅の限定ストアは15日まで、最終日は撮影会を予定

2025年、プライベートで万博に5回行った、万博大好きな私も気になるグッズが。久々江アナ「数ある商品のなかで私がおすすめするのは、ミャクミャクのポップコーンバケツです。地球にのったミャクミャクが可愛いですよね」

中に入ったポップコーンを食べた後も、オブジェや物入れとして利用できます。

金沢駅のポップアップストアは15日まで開催され、最終日には、先着90組限定でミャクミャクとの撮影会も予定されています。

万博の気分をもう一度味わってみてはいかがでしょうか。