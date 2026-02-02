アサヒビール、『スーパードライ』発売日の広告で落合信彦さんを追悼「まさに礎を築いていただいた恩人」
国際ジャーナリスト・作家の落合信彦 （おちあい・のぶひこ）さんが1日午前8時8分、老衰のため亡くなった。84歳だった。落合さんが初代CMキャラクターを務めた缶ビール「アサヒスーパードライ」を販売するアサヒビールは2日、公式Xで落合さんを追悼した。
【写真】貴重な発売日の広告…落合信彦さんを追悼したアサヒビールの投稿
落合さんは、1942年1月8日生まれ、東京都出身。アメリカのオルブライト大学、テンプル大学大学院で国際政治学を専攻。オイルビジネスに従事した後、ジャーナリストに転身。『狼たちへの伝言』『決定版 二〇三九年の真実』『そして、アメリカは消える』など多数の著書を発表した。息子は、研究者・メディアアーティストの落合陽一氏。
アサヒビールは「落合信彦さんのご冥福をお祈りいたします」とつづり、Xに画像を投稿した。
画像の中の追悼文では「落合さんには、1987年のスーパードライ発売時より長きにわたり、ブランド育成に多大なお力添えをいただきました。当時のCMは今なお語り継がれ、スーパードライが今日のブランドへと成長するうえで、まさに礎を築いていただいた恩人であり、深く感謝してもしきれません」とつづった。
文末には松山一雄社長の直筆の名前が記されていた。もう1枚の写真では、スーパードライ発売日の当時の広告で、落合さんが缶を握る画像を掲載した。
