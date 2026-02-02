「東京アプリ」1万1000円相当のポイント付与スタートも初日はアクセス集中　マイナカードによる本人確認が必要…2027年4月1日まで

東京都は1万1000円相当のポイントをもらえる「東京アプリ生活応援事業」を2日からスタートしました。

1万1000ポイント付与されるための条件とは。

緑色の東京都のシンボルマークがアイコンになっている東京都の公式アプリ「東京アプリ」。

2日から始まったのは、都民の生活応援のため1万1000円相当の「東京ポイント」をアプリを通じて付与するキャンペーンです。

対象は、15歳以上の東京都に住民票がある人で、マイナンバーカードによる本人確認が必要となります。

付与された東京ポイントは1ポイント1円相当で、dポイントやauPAY、Vポイントなどに交換可能に。

街で話を聞くと、「（Q.「東京アプリ」知ってる？）知らないです。一瞬いいなって思ったけど、財源はどこから？って…」とお母さんは少し心配なようですが、16歳の娘さんは1万1000ポイントもらえることに「うれしい！本、漫画とかメイクとかに使いたい」と話しました。

20代の男性は、東京アプリはすでにダウンロードしていたものの、ポイント付与については「知らないです。今聞いてやりたいと思いました」と話しました。

ところが、初日の2日はアクセスが集中し、一時、つながりが悪くなる場面もありました。

東京都はキャンペーン開始直後などはアクセスが集中するとして、混雑カレンダーを公式サイトで公開。

アクセスが集中しやすい時間を避けるよう呼びかけました。

こうした中、街で話を聞いた60代は「難しいのかなと思ったけど、案外、以外と簡単にできた。あっという間にできた」「帰ってすぐやるように指示を受けている」と話していました。

キャンペーン期間は2027年4日1日までです。