斉藤レイ「復帰戦」で「ＨＡＶＯＣ」と激突…潮崎豪と初対戦が実現…２・２３大田区
全日本プロレスは２日、２・２３大田区総合体育館大会の追加カードを発表した。
昨年８・３大田区大会から右肩の手術で長期欠場中だった斉藤レイが復帰戦でミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤、大石真翔と組み、「ＨＡＶＯＣ」潮粼豪、芦野祥太郎、ザイオン、オデッセイと対戦する。潮崎とは注目の初対決となる。
２・１沖縄大会で初防衛に成功した「世界タッグ王者」綾部蓮、タロースが挑戦を表明していた鈴木秀樹、”Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ”諏訪魔の要求をＰＷＦが承認し２度目の防衛戦が決定した。
◆２・２３大田区決定済み対戦カード
▼三冠ヘビー級選手権試合
王者・宮原健斗 ｖｓ 挑戦者・斉藤ジュン
▼世界タッグ選手権試合
王者組・綾部蓮、タロース ｖｓ 挑戦者組・諏訪魔、鈴木秀樹
▼斉藤レイ復帰戦 ８人タッグマッチ
斉藤レイ、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤、大石真翔 ｖｓ 潮粼豪、芦野祥太郎、ザイオン、オデッセイ
▼ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップ
王者・関本大介 ｖｓ 挑戦者・羆嵐
▼ゼンニチＪｒ．タッグフェスティバル １回戦 時間無制限１本勝負
ＭＵＳＡＳＨＩ、小藤将太 ｖｓ 吉岡世起、進祐哉
▼同
田村男児、佐藤光留 ｖｓ 関札皓太、さくだとしゆき