【大人の恋愛特集！】背伸びして読んだあの作品たち。『きみはペット』『サプリ』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、1980年代少女漫画作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
HER
■きみはペット
価格：594円
きみはペット
美少年の正しい「飼い方」、教えます！ ――高学歴・高収入・高身長（170cm！）の才色兼備なバリキャリだけど、恋にはとっても不器用なスミレ。「人生楽勝！」のはずなのに、左遷（させん）されるわ、婚約破棄だわ、トラブルだらけ。そんなスミレが「癒（いや）し」のために始めたことは、美少年ダンサーのモモを“飼う”ことで……!? 講談社漫画賞受賞、超・ヒットラブコメディ！
■サプリ
価格：693円
サプリ
広告代理店で働く藤井ミナミは、27歳にして７年間つき合っていた彼氏と別れてしまった。もともと、徹夜や休日出勤が当たり前の激務に追われ、友達も少ない。どうしよう、私、仕事しかする事がない…!? 仕事と恋に心が揺れる、働くオンナのリアルストーリー！
■HER
価格：594円
HER
女はみなかわいげな獣。女たらしの男性客に不穏な妄想を抱く美容師、白髪のレズビアンのキスシーンを見てしまった高校生処女、母の秘密を心に秘めて“一夜限り”を繰り返す地味女…ほか、オンナたちの本音を描く可憐で獰猛な全6篇の連作オムニバス。各話の描き下ろし後日談収録！
■窮鼠はチーズの夢を見る
価格：1265円
窮鼠はチーズの夢を見る オールインワンエディション
映画原作を1冊で読めるスペシャルコミック
実写映画の原作となる、「窮鼠はチーズの夢を見る」「俎上の鯉は二度跳ねる」を1冊で楽しめるスペシャルコミックが登場！
11年ぶりに発表された新作番外編「ハミングバード・ラプソディ」も初収録。
狂おしいほど切ない、一度だけの恋の物語――
■カツカレーの日
価格：583円
カツカレーの日
同棲相手と別れ、お見合いを始めた会社員・美由紀、28歳。
だが、思うような相手とはなかなか巡り会えず、揺れる想いを読書カフェのノートに書き綴っていた。そこに見知らぬ男からの辛辣な返事が書き込まれていたことから、やりとりが始まって・・・！？
「娚の一生」「姉の結婚」の西炯子が描く、新感覚ラブストーリー。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月2日12時現在のものです。
