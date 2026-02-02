　Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、平成の少女漫画作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。

■カードキャプターさくら

価格：792円

魔術師クロウ・リードが創った魔力を持つ『クロウカード』。その封印が解かれたとき、この世に災いがおとずれるという……。ある日『封印の獣』ケルベロスを目覚めさせた木之本桜（きのもとさくら）は、実体化した『クロウカード』を捕獲せよと命じられる。カードを封じ込めるたび、さくらの魔力も強くなり……。扉ページも全てカラーで再現、魅力的な世界を構築しつづけるＣＬＡＭＰの代表作が超・高クオリティデジタル版で登場！

■シュガシュガルーン

価格：594円

前代未聞、新感覚ラブ・ファンタジー・コミック！かわいい魔女のショコラとバニラが、人間界にやってきた！魔界の次期女王の座をかけて、恋するハートをめぐるラブバトルがいよいよ始まります!! ラブ・おしゃれ・魔法・バトル、安野モヨコのエッセンスが凝縮された、まったく新しい魔女っ子ストーリー。

■しゅごキャラ！

価格：594円

聖夜学園でウワサの小学生、日奈森（ひなもり）あむちゃん。クールでかっこよくて、みんなから一目置かれる存在。でも、ホントのあむちゃんは……？　「理想のキャラに生まれかわりたい！」と願ったら、突然3つのたまごがあらわれた。そこから「しゅごキャラ」が生まれて……！？　憧れの王子、辺里唯世（ほとり・ただせ）くんに好きになってもらえるような、かわいくて素直な女の子になりたいの。でも、謎のしゅごたま「エンブリオ」を狙うヤツらは許せない！　王子たちとともにガーディアンの一員となり、あむちゃん大活躍！！

■少女革命ウテナ

価格：583円

天上ウテナは、初恋の王子さまを探して鳳学園の中等部に転校してきた女の子。6歳の時、彼女は両親を亡くし、悲しさのあまり雨の中をさまよい川に落ちてしまう。その時彼女を助けてくれた不思議な男性は、バラを型取った指輪を残し再会を約束して消えた。命の恩人の男性に再会するため、ウテナは鳳学園に転校。ところがこの学園の生徒会は、「バラの刻印」という謎の掟に支配されていて…！？

■ぴちぴちピッチ

価格：594円

七海（ななみ）るちあは、ピンク真珠のマーメイドプリンセス。初恋の男のコにあげた真珠をさがしにやってきた人間界で、海斗（かいと）という少年に出会い……。ミュージカルファンタジー、いよいよライブスタートです！

※本ページで紹介する情報は、2026年2月2日12時現在のものです。