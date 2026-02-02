ミツカン、かけるだけで韓国気分になる「韓国気分 ヤンニョム」「韓国気分 チャムソース」を発売
Mizkanは2月18日より、韓国の味わいを楽しめる新しい調味料「韓国気分 ヤンニョム」と「韓国気分 チャムソース」の2品を発売する。
ミツカン「韓国気分 チャムソース」「韓国気分 ヤンニョム」
同商品は、冷凍食品や惣菜、パックサラダなど、いつもの料理にかけるだけで気軽に韓国の味わいを楽しむことのできる新しい調味料。
ミツカン「韓国気分 ヤンニョム」の活用例
「韓国気分 ヤンニョム」には、濃厚なコチュジャン、やみつき要素のゴマ油、ニンニクにお酢が入っており、さっぱり旨辛で食べ続けたくなる味わいに仕上げられている。チキンやサラダ、麺類などにかけて食べるのがおすすめ。
ミツカン「韓国気分 チャムソース」の活用例
「韓国気分 チャムソース」は、韓国の甘酸っぱいたれ「チャムソース」の風味に柑橘をブレンドし、クセになる甘さと、さっぱりとした後味で食べ続けたくなる味わいに仕上げられている。焼肉や玉ねぎサラダ、餃子などにぴったり。
いずれも190ml入りで、参考小売価格492円。2月18日より、京浜、関東、甲信越、東海、北陸、近畿エリアにて発売される。
