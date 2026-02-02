人の幸せを願ったのは初めて。独りよがりだった自分を救ってくれたのは高校の後輩だった／この恋を星には願わない5㊴

人の幸せを願ったのは初めて。独りよがりだった自分を救ってくれたのは高校の後輩だった／この恋を星には願わない5㊴