½éÂå£Ê¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡¦ÀîÊ¥»°Ïº»á¡¡¿³È½¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÈãÈ½¡ÖÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡×
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°½éÂå¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎÀîÊ¥»°Ïº»á¤¬£²Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎàÉ÷½¬á¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡£¸£¹ºÐ¤ÎÆ±»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬¿³È½¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Öº£¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸À¤¦¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¿³È½¤ËÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï°ìÀÚ¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¿Í¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÊ¸¶ç¤¤¤¦¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£³£°Ç¯Á°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê£Ê¥ê¡¼¥°½é´ü¤Ë¡Ë¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Ê¸¶ç¤ò¸À¤¦³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬£³¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤Æ¡¢¡ÊÅö³ºÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ë¼ÒÄ¹¤ËÊ¸¶ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤¨¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿³È½¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ÆÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÈæ³Ó¤Ç°¤¤¤³¤È¤Ï¿³È½¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤³¤È¡£¥é¥¤¥ó¥º¥Þ¥ó¡ÊÀþ¿³¡Ë¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡£°ìÈÖ¡¢º£¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£³Ç¯¤Ë£±£°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿£Ê¥ê¡¼¥°¡£½éÂå¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¾õ¶·¤Ë¸À¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£