2児の母・石川梨華「クッパ風にしてみた」前日の夕食アレンジメニュー披露「参考になる」「冬にピッタリ」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が2月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。前日の料理をアレンジした一品を公開し、反響が寄せられている。
【写真】41歳元モー娘。「お姉ちゃんがくれた新しい器」に盛り付けたアレンジメニュー
1日の投稿で手作りサムゲタンを公開していた石川。今回の投稿では「サムゲタンアレンジ」と添え、「ラー油、豆板醤、コチュジャン、卵、雑穀米でクッパ風にしてみた！」とアレンジメニューを披露。チューリップの模様が施された皿については「お姉ちゃんがくれた新しい器で」と明かしている。
この投稿には「アレンジ参考になる」「温まりそうで冬にピッタリ」「ヘルシー」「真似したい」「器もかわいい」などの声が上がっている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
◆石川梨華、サムゲタンアレンジ披露
◆石川梨華の投稿に反響
