【AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット】 2月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、オプションパーツ「AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット」を国内のタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品にて2月に予約受付を開始する。

本商品は別売りの「AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様」などに対応したオプションユニットで、アーマーを組み替えることで「ライガーゼロ イクス」を再現することができる。

