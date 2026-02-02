【ゾイド】「AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット」が「T-SPARK ZONE」流通限定商品として2月に予約開始
【AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット】 2月 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、オプションパーツ「AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット」を国内のタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品にて2月に予約受付を開始する。
本商品は別売りの「AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様」などに対応したオプションユニットで、アーマーを組み替えることで「ライガーゼロ イクス」を再現することができる。
ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) February 2, 2026
NEXT NEW ZOIDS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット
2026年2月予約開始
国内：タカラトミーモール含む
「T-SPARK ZONE」流通限定商品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━#ゾイド#ZOIDS pic.twitter.com/K0BAHaPqub
(C) TOMY