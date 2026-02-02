パーフェクトワンフォーカスのクレンジングバームが進化♡毛穴悩みに新提案

20代～30代の尽きない毛穴悩みに寄り添う「パーフェクトワンフォーカス」から、人気クレンジングバームがリニューアル登場します。毛穴汚れは落としたいけれど、乾燥は避けたい…そんな大人女性の本音に応える処方へアップデート♡毎日のクレンジングタイムを心地よく、そして前向きなスキンケア習慣へ導いてくれる一本です。先行販売と全国発売のスケジュールも要チェックです。

毛穴角栓に多角的アプローチ

パーフェクトワンフォーカススムースクレンジングバームは、毛穴悩みの原因とされる角栓に着目。

角栓洗浄力のある角栓除去オイル※2をナノ化し、毛穴の約3600分の1サイズで配合することで、毛穴の奥までやさしくアプローチします。

さらに、AHA※6・PHA※7・LHA※8を組み合わせた3種のマイルドピーリング成分※3が、毎日のケアで古い角質を整え、つるんとした洗い上がりへ導きます。

潤いバリアを守る進化処方

洗い流した後のつっぱり感を防ぐため、独自の保湿設計にも注目。集中保湿コラーゲン※9や、世界初※4の浸透VCコラーゲン※5を含む3種のビタミンC※10を配合し、角質層まで潤いを届けます。

乾燥に反応して潤いを放出する設計で、クレンジング後も肌はしっとり。毛穴ケアと潤いバリア機能を同時にサポートし、キメの整った印象肌へ導きます。

OSAJIのオードトワレ新作、記憶を纏う3つの香りが誕生

忙しい毎日にうれしい多機能

パーフェクトワンフォーカススムースクレンジングバーム



容量・価格：75g／2,970円（税込）

体温でとろけるバームは、スパチュラ不要で手軽に使えるのも魅力。メイク落としから洗顔、毛穴ケア、角質ケア、保湿、マッサージまでを1品で叶えるW洗顔不要タイプです。

まつげエクステンション※11をしている方にも対応しており、忙しい日々でも無理なく続けられるクレンジング習慣をサポートします。

※1 パーフェクトワンフォーカススムースクレンジングバームシリーズ累計販売実績2021年9月～2025年8月

※2 ジカプリリルエーテル、水添ファルネセン（油剤）

※3 ※6~※8

※4 サクシノイル加水分解コラーゲンアスコルビルリン酸Na（保湿成分）を世界で初めて新日本製薬が化粧品原料として登録。新日本製薬調べ

※5 サクシノイル加水分解コラーゲンアスコルビルリン酸Na（保湿成分）

※6 マンデル酸（皮膚コンディショニング剤）

※7 グルコノラクトン（皮膚コンディショニング剤）

※8 カプリロイルサリチル酸（皮膚コンディショニング剤）

※9 水溶性コラーゲン、ヒドロキシプロリン、アセチルヒドロキシプロリン（保湿成分）

※10 ※5、ミリスチル３－グリセリルアスコルビン酸、ビスグリセリルアスコルビン酸（保湿成分）

※11 一般的なグルー（シアノアクリレート系の成分）をご使用の場合はお使いいただけます。（外部機関による試験実施済み）

毎日のクレンジングを前向きに♡

毛穴悩みと乾燥、どちらも妥協したくない大人女性に寄り添うリニューアル。パーフェクトワンフォーカススムースクレンジングバームは、落とすケアを「未来の肌を育てる時間」へ変えてくれます♪

心地よさと機能性を両立した一本で、毎日のスキンケアをもっと前向きに楽しんでみてはいかがでしょうか。