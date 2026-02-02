Jリーグは2日、シーズン秋春制移行に伴い、今月6日の開幕から約4カ月間で実施する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを東京・MUFG国立で行った。

野々村芳和チェアマン（53）が登壇し、冒頭で「今年は特別な1年になります。百年構想リーグ、オールスターなどいろんな取り組みがあり、W杯後の8月にはJリーグ第2章が（秋春制の）新たなカレンダーで開幕します」とあいさつした。

百年構想リーグは6日に開幕する。J1は20チームを東西各10チームの2組に分ける「地域リーグラウンド」でホーム＆アウェーのリーグ戦を実施。その後、各組の同順位チームでプレーオフを戦い、最終順位を決める。昇降格はなく、地域ラウンドでは90分間で勝敗が決着しない場合はPK戦を実施するなど、特別大会ならではのルールで実施される。野々村チェアマンは「みんなでJリーグ第2章のチャレンジに向かっていけたらと思います。いい助走をつけて新しいチャレンジに向かっていけるように」と思いを込めた。

＜J1百年構想リーグ開幕節のカード＞

▽東地区

横浜M―町田（6日、日産ス）

千葉―浦和（7日、フクアリ）

FC東京―鹿島（7日、味スタ）

東京V―水戸（8日、味スタ）

川崎F―柏（8日、U等々力）

▽西地区

京都―神戸（6日、サンガS）

長崎―広島（6日、ピースタ）

C大阪―G大阪（7日、ヤンマー）

福岡―岡山（8日、ベススタ）

名古屋―清水（8日、豊田ス）