読売３３３終値、前週末比３８６円安の４万４９２６円…６割の２０１銘柄が下落

週明け２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３８６円９６銭（０・８５％）安の４万４９２６円５３銭だった。

３営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち約６割にあたる２０１銘柄が下落した。

前週末の米ハイテク株安を受け、東京市場でも半導体関連銘柄が大きく値下がりし、読売３３３の下落に影響した。トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に指名すると発表した、ケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事の金融政策に対する姿勢を見極めたいとする投資家も多く、東証プライム市場は売りが優勢だった。

下落率は、キオクシアホールディングス（１４・０４％）が最大で、レーザーテック（１３・９６％）、住友金属鉱山（１１・４２％）の順に大きかった。

上昇率は、マキタ（４・９３％）がトップだった。小松製作所（４・７９％）、ミスミグループ本社（４・５８％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比６６７円６７銭（１・２５％）安の５万２６５５円１８銭だった。２営業日連続で値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３０・１９ポイント（０・８５％）低い３５３６・１３。