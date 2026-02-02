巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａ＝が２日、圧巻のパワーでスタンドをどよめかせた。

宮崎キャンプで来日初となる屋外フリー打撃に臨むと、５６スイングで１３本の柵越えショーだ。両翼が１００メートルのサンマリンスタジアムで、バックスクリーンや左中間上段に運ぶなど、推定１３０メートル弾もあいさつ代わりにズドン。右の大砲として、そのパンチ力を見せつけた。

ダルベックは「真芯で捉えた打球も多かったですし、また広角に打ち分けることもできた。自分自身としては非常に納得のいく仕上がりでした」と手応え。入団会見時にも武器の一つに「パワー」を挙げていただけに、「出力という意味では、まだまだ出ると思います」と余力も残した。

だが、「かと言って、あんまり力みすぎるとバランスを崩しますので、しっかりと真芯でコンタクトして、なおかつ飛距離を稼ぐっていうのが自分にとっては１番重要な点かなという風に思います」と冷静に自己分析。ブンブン振り回すのではない。豪快さと理論を兼ね備えた新助っ人が、覇権奪還の切り札になる。