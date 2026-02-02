上質素材でスマートに。機能も収納も！【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
PCも書類もすっきり整理！学生から社会人まで頼れる一品【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ニューバランスのリュックは、上質な500デニールのポリウレタン素材を表面に採用し、シンプルでスマートなフォルムに刺繍ロゴをあしらったスタイリッシュなデザイン。撥水ジッパーとデオドラントテープを備え、日常使いに安心感をプラスしている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
メインルームにはPC対応ポケット、書類ポケット、メッシュポケットを搭載し、フロントの小物ポケットにはキーフックを備えるなど、機能性と収納性に優れた設計。
学生から社会人まで幅広く使える容量22ℓで、通学・通勤から休日の外出まで活躍すること間違いなしだ。
素材感と機能美を兼ね備えた、毎日に寄り添うスクエアバックパック。
