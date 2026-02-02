【東京都の人気ラーメン店】「手打 親鶏中華そば 綾川」は親鶏の深いコクと極太手打ち麺が魅力
こだわりのスープや自家製麺が楽しめるラーメン店巡りを、日々の楽しみや週末のぜいたくにしている人も多いはず。至福の一杯をすする時間は、何物にも代えがたいですよね。しかし、激戦区では新店も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いラーメン店を紹介します。今回紹介するのは、東京都で注目の店「手打 親鶏中華そば 綾川」です。
※2026年1月時点で、Googleクチコミが1000件以上あり、かつ評価が4.0以上の店舗を紹介しています
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
「手打 親鶏中華そば 綾川」は希少な親鶏のうまみを凝縮した一杯恵比寿に構える「手打 親鶏中華そば 綾川」は、希少な「親鶏」を主役にしたこだわりの一杯を提供しています。スープは親鶏の肉とガラから抽出した、黄金色に輝く深いコクと力強いうまみが特徴。麺は、青竹打ちをルーツとする自家製の「極太手打ち麺」または「中細麺」から選択可能で、特に手打ち麺の圧倒的なモチモチ感と喉越しが評判を呼んでいます。
「手打 親鶏中華そば 綾川」の口コミは？「手打 親鶏中華そば 綾川」には以下のような口コミが寄せられています。
「親鶏特有の重層的な出汁のうまみと、表面を覆う鶏油の香りが素晴らしく、最後の一滴まで飲み干したくなるスープ」
「店内で打たれる手打ち麺の食感が唯一無二で、不規則な縮れにスープがよく絡み、噛むほどに小麦の風味を感じられる」
「具材の「親鶏もも肉」のコリコリとした歯ごたえがアクセントになっており、サイドメニューの「親鶏飯」を含め、親鶏の魅力を堪能できる」
アクセス・基本情報は？
▼アクセス
所在地：東京都渋谷区恵比寿1-21-18 ライオンズマンション恵比寿ビル 1F
アクセス：JR山手線・東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」東口から徒歩約5分
▼営業時間・定休日
営業時間：11:00〜21:30
定休日：無休
(文:All About ニュース編集部)