冬に行きたいと思う「広島県の道の駅」ランキング！ 2位「豊平どんぐり村」を抑えた1位は？【2026年調査】
その場所に行かなければ手に入らない特産品や限定グルメは、お出かけの大きな楽しみのひとつです。鮮度抜群の食材や独自の加工品など、訪れるたびに新しい発見がある魅力的なラインアップが多くの人を惹きつけています。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、冬の国内旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「広島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「温泉付きの道の駅。天然ラドン温泉で露天風呂もあり、冷えた身体を温めるのに最高です。山の冬景色を眺めながら入るお風呂は、冬ならではの楽しみだと思います」（30代男性／大阪府）、「冬の山里で静かに過ごしながら、温かい郷土料理を楽しめるから」（30代男性／大阪府）、「冬は周囲が白く染まり、どんぐり村全体が絵本のような風景に。木の建物と雪の相性がよく、ほっとする雰囲気に包まれるから」（50代男性／青森県）といった声が集まりました。
回答者からは「山あいの羅漢峡にある、温泉付きの道の駅。天然ラドン温泉で露天風呂もあり、冷えた身体を温めるのに最高です。山の冬景色を眺めながら入るお風呂は、冬ならではの楽しみだと思います」（30代男性／大阪府）、「本格的な温泉施設を併設した道の駅。冬の冷え切った体を、天然温泉の露天風呂が芯から温めてくれる。山間部の静寂と清流の音に包まれながら、冬の景観とともに極上のリラックス体験が可能」（60代男性／大阪府）、「名物の『すっぽん料理』や、雪景色の中の露天風呂も堪能できるので行きたいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
2位：豊平どんぐり村（北広島町）／33票広大な敷地にスポーツ施設や宿泊施設を備えた道の駅。冬は銀世界に包まれることも多く、豊かな自然の中で冬の静けさを満喫できます。名物の「豊平そば」を味わえるほか、特産品の販売も充実しており、冬のドライブがてらおいしい食事を求める人々から支持されました。
1位：スパ羅漢（廿日市市）／36票羅漢峡の美しい渓谷沿いにある、天然温泉を楽しめる道の駅が1位に選ばれました。冬の雪景色や澄んだ空気を楽しみながら浸かる温泉は格別で、日帰り入浴に訪れる人が絶えません。心身ともに温まる体験と、特産のすっぽん料理などのグルメも人気を集める理由です。
