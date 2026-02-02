世界で2番目に大きい大陸の名前から独特な髪型まで！ 共通して隠れている「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめき力を発揮して、全問正解を目指しましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、地理やエンタメ、ファッションなど、多ジャンルのカタカナ語から言葉をピックアップしました。リズムよく文字を当てはめて、共通の2文字を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□りか
□□れこ
□□ろへあ
□□たぬーん

ヒント：サバンナが広がる巨大な大陸は……？

答えを見る






正解：あふ

正解は「あふ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あふ」を入れると、次のようになります。

・あふりか（アフリカ）
・あふれこ（アフレコ）
・あふろへあ（アフロヘア）
・あふたぬーん（アフタヌーン）

広大な「アフリカ」大陸、映像に合わせて声を録音する「アフレコ（アフター・レコーディングの略）」、丸いシルエットが特徴の「アフロヘア」、そして優雅な午後を意味する「アフタヌーン」が並びました。すべて「AF」で始まる英語などが由来の言葉ですが、ひらがなで並べてみると意外な共通点に気づかされますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)