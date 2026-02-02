【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 広大な大陸や優雅な午後の時間がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、地理やエンタメ、ファッションなど、多ジャンルのカタカナ語から言葉をピックアップしました。リズムよく文字を当てはめて、共通の2文字を導き出してください。
□□りか
□□れこ
□□ろへあ
□□たぬーん
ヒント：サバンナが広がる巨大な大陸は……？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あふ」を入れると、次のようになります。
・あふりか（アフリカ）
・あふれこ（アフレコ）
・あふろへあ（アフロヘア）
・あふたぬーん（アフタヌーン）
広大な「アフリカ」大陸、映像に合わせて声を録音する「アフレコ（アフター・レコーディングの略）」、丸いシルエットが特徴の「アフロヘア」、そして優雅な午後を意味する「アフタヌーン」が並びました。すべて「AF」で始まる英語などが由来の言葉ですが、ひらがなで並べてみると意外な共通点に気づかされますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
