ミセス 大森元貴＆若井滉斗が「グラミー賞」に降臨！ 昨年に続いて二度目の参加
Mrs．GREENAPPLEのボーカル＆ギター大森元貴が、2月2日（月）に自身のInstagramを更新。現地時間2月1日（日）に、アメリカのロサンゼルスにあるクリプト・ドットコム・アリーナにて開催された「第68回グラミー賞授賞式」に参加した様子を投稿し、「グラミー賞凄すぎ!!!」「めちゃかっこいいです！」などファンから驚きの声が上がっている。
【写真】圧巻の景色！ 「グラミー賞」に再び降臨した大森＆若井
■昨年の様子もおさらい
この日大森は、会場で撮影された写真2枚をトロフィーの絵文字を添えて公開。
写真には、Mrs．GREEN APPLEが所属するユニバーサルミュージックグループのCEOであるルシアン・グレンジ氏を大森とギタリストの若井滉斗が囲んでカメラ目線を決めている様子が収められており、3人の後ろには授賞式が行われるステージが写っている。
Mrs．GREEN APPLEは昨年実施された「第67回グラミー賞授賞式」でも同じ会場を訪れており、当時大森は自身のInstagramで「Thank you Lucian」のコメントとともにMrs．GREEN APPLEとルシアン氏が肩を組んだ4ショットを披露していた。
「グラミー賞」の参加は二度目となる大森と若井の姿に、SNSでは「去年に引き続きかっこいいなぁ」「大森さんと若井さんの表情素敵」「去年に引き続きグラミー賞は凄い」「素敵すぎる！ 国民的バンドだぁ」などの反響が。また、「涼ちゃんは撮影でお留守番かしらね？」「リブートの撮影？」「いつかグラミー賞にミセス3人で出てほしい！」など、今回は不在のキーボード藤澤涼架へ向けたメッセージも届いている。
引用：「大森元貴」（＠motoki_ohmori_mga）Instagram
