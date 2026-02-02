◆ソフトバンク春季キャンプ（2日、宮崎）

移籍2年目の秋広優人内野手（23）がアーチストへと転身する。昨年5月に巨人からトレード加入も打率2割8厘、1本塁打と結果が出なかった。ただ、この日の打撃練習では柵越えを連発。見守った小久保裕紀監督も「バッティングが全然変わっていましたね。まだ2日ですけど、一番変わっているのは秋広かな」と期待感を口にした。

滝のように流れる汗が充実感を現していた。全体練習後に行った特打では、約30分に渡ってバットを振り続けた。その数、153スイング。バックスクリーン方向を中心に大飛球をかっ飛ばし、25本の柵越えを披露した。「今までバックスクリーンに入ることなかったので、オフの成果が出てると思います」とスッキリした表情を見せた。

身長200センチ、体重100キロとプロ野球界で見ても恵まれた体格で、巨人時代の23年は10本塁打を放っていた。ただ、ソフトバンクに加入してきたときは「身長がある分、そういうふう（ホームランバッター）に見られがちだけど、率（打率）の方が自信がある」とコンタクトヒッターであることを強調していた。

しかし、オフに山川穂高に弟子入りし、変わった。自主トレに参加してすぐのことだ。打ちに行く際に軸足のひざが曲がり、打球に力が伝わっていないことを指摘された。「それが全てというか、自分では気付けなかった」。山川の指導でフォームを修正。体重移動がスムーズになり、打球の飛距離が伸びていった。

この日は全体練習前にも打撃練習を行い、特打を終えた後も室内練習場でマシンを打つなど、キャンプではひたすら振り込んでいる。「今までがだめだったので。けがするくらいやらないと」。コンタクトヒッターからアーチストへ。猛練習の末に大転身する。（大橋昂平）