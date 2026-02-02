ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が、遊撃手争いを制すため、強度を上げた練習に取り組んでいる。1日から春季キャンプが始まった中、調整が一任されているS組とあって福岡県筑後市のファームで始動。2日も早朝から守備練習などに汗を流した。

昨季は左ふくらはぎなどのけがが相次ぎ、出場は46試合にとどまった。現役時代に同じ箇所を痛めた小久保監督からアドバイスをもらい「じわじわと上げていったほうがいいという話があった」と、昨秋ごろからウオーキングやジョギングを継続してきた。その上で「まずは（強度を上げて）この期間でどういう変化が出るのか確認したい。今のところは順調」と明るい表情で強調した。

キャンプ初日の1日には、本職の遊撃以外に二塁の守備も練習。小久保監督から今季は遊撃以外の内野も準備するように伝えられており「しっかり準備をしておかないといけないところ」と語った上で「ふくらはぎに関してはいろんな動きができる」とも口にした。

打撃練習では王貞治球団会長（85）が見つめる中でバットを振った。「『今の時点でしっかり振れている。今の感じでいいんじゃない』と話をしてもらった。うれしい限り」と笑顔を見せた。その上で「自主トレでしっかり振り込んできた。あとは実戦に近い形でしっかりと100％のバッティングができたら」と強調する。

昨季は故障離脱した自身の穴を埋めた野村が台頭した。遊撃の定位置を争う競争は近年になく激しくなるが、負けるつもりはない。（浜口妙華）