¡ÖÌÀÆü¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ÀäË¾¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ß·ÌøÎ¼ÂÀÏº¤ÎàÉü³è¥í¡¼¥Éá¤ò¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤¬¿¼·¡¤ê
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î1·î21ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç1·î25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ß·ÌøÎ¼ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈMC¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â±¦ÏÓ¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ß·ÌøÅê¼ê¡£³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢8·î¤Ë¤Ï¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î¿®Íê¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±¦Éª¤ò½±¤Ã¤¿Èá·à¤¬±¿Ì¿¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡8·î10Æü¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÅêµå¤ò³«»Ï¤·¤¿Ä¾¸å¤Ç¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÅê¤¸¤¿½éµå¡¢±¦Éª¤Ë¡Ö¥Ð¥¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬¶Á¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ß·ÌøÅê¼ê¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¾×·â¤ò¡¢¡Ö¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¡Ë¹ß¤ê¤¿¤³¤È¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤µ²±¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ï±¦¼Ü¹üÉªÆ¬ÈèÏ«¹üÀÞ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤Ï¡¢º¤Æñ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¤Ï¼ê¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¡¢»ý¤Ã¤¿Êª¤¬¥Ü¥È¥Ü¥È¤ÈÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÌÀÆü¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿¼¤¤ÀäË¾´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÍî¤Á¹þ¤ß¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¬¤¯¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢Èà¤Î¿´¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶ìÄË¤Ï°ì½Ö¤À¤±¤É±É¸÷¤Ï°ìÀ¸¡×¡£½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¶ì¤·¤ß¤â¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Çµ±¤¯Æü¤ò¿®¤¸¤Æ¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ß·ÌøÅê¼ê¤Ï¸½ºß¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò¹µ¤¨¡¢´°Á´Éü³è¤Ø¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ìÄË¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ä¡Ö°ìÀ¸¤Î±É¸÷¡×¤òÄÏ¤à¤¿¤á¡¢¼ã¤±¦ÏÓ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï2·î4Æü¸á¸å9»þ54Ê¬ÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¾Ð´é¤¬Âç»ö
¡¡²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â°ìÊâ¤º¤Ä·üÌ¿¤Ë¡¢Éü³è¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿ß·ÌøÅê¼ê¤ÎÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ß·ÌøÅê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¾ï¤ËÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¶¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯9·î16Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢°ìËç¤Î¼Ì¿¿¡£°éÀ®Áª¼ê¤Ç¸åÇÚ¤ÎÌÚ²¼Í¦¿ÍÁª¼ê¤È¶¦¤Ë¡¢à¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¾Ð´é¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç½ýÀ×¤Ë¾Ð´éÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿á¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç°ìÈÖ¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¡Ö½ý¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É¡¢¾Ð´é¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄË¤ß¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ì¤òÈá´Ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯»Ñ¡Ä¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬Éü³è¤Ø¤Î²¿¤è¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£