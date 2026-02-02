「これだけ圧倒的な勝ち方ができるのか」森保監督も驚嘆した“16-１”「本当に素晴らしいチームを作った」
周知の通り、大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、サウジアラビアで開催されていた先のU-23アジアカップで連覇を達成した。
ロサンゼルス五輪に向けた強化のため、U-23ではなくU-21のメンバーで臨んだにもかかわらず、グループステージから相手を圧倒。３連勝でベスト８に進む。ヨルダンとの準々決勝は１−１のPK戦勝利と苦戦したものの、準決勝でライバルの韓国を１−０で撃破。とりわけ、前半はシュート数10本対１本と一方的に押し込んだ。
そして決勝では、それまで無失点だった中国に４−０で圧勝。６試合で16得点１失点という圧巻のパフォーマンスだった。
２月２日、欧州視察を終えて帰国したA代表の森保一監督も、大岩ジャパンに賛辞を贈った。
「U-23のアジアカップの戦いの映像を確認させてもらいましたし、本当に圧倒的にアジアで勝つ、２歳年下で、これだけ圧倒的な勝ち方ができるのかっていうぐらいの勝ち方だったと思います。監督が本当に素晴らしいチームを作って、そして選手たちも素晴らしいものを作ってくれたなと思います」
指揮官は「日本の育成の力が本当に上がってきていると感じさせてもらいました」と続けた。
その優勝メンバーの中で、すでにA代表デビューを飾っているのは、ともにＭＦの大関友翔（川崎フロンターレ）と佐藤龍之介（FC東京）の２人のみ。この中から、何人がA代表に食い込んでいけるか。その数が多いほど、このアジア制覇がさらに価値あるもになると言えるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部
