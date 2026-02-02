｢鬼は外！｣ 生活脅かす“物価高の鬼”いつ退治？ 石川の恵方巻は“ハーフサイズ”など売り方も変化
2月3日は節分です。2日の金沢市内の百貨店や店舗を訪れると、節分に欠かせない恵方巻の価格や売り方に変化が起きていました。
「オニさ～ん！！」
園児たちの元気な声に合わせて、姿を現したのは、お父さんたちが扮した鬼。
「鬼は外！！福は内」
2日、金沢市の幼稚園では園児たちが”鬼退治”に挑みましたが…
「オニは外～(泣泣泣)」
園児たちの奮闘もあって、大暴れする鬼たちも最後は静かになりました。
「もうやりたくない！」
「みんなを守るために(鬼を)やっつけた！」
3日は節分。そして、節分に欠かせないのが恵方巻。
恵方巻を購入した買い物客：
「(恵方巻)食べてます、毎年。子どもだったら割かし大きめ、たっぷりしたものですし、私はサラダ巻きとか、あっさりしたものを頼みます」
多くの恵方巻が並ぶ、金沢市内の百貨店。
こちらの売り場で目立ったのは、フードロスへの対策です。
平本 駿介 記者：
「こちらの店舗では、ハーフカットされた恵方巻や、さらに細かくカットされた恵方巻が並んでいます」
また、年末から予約を受け付けるなど、事前の予約に力を入れてきたといいます。
大和販売促進部・竹村 美咲 さん：
「お客様に事前に周知をして予約を受け、当日のフードロスを減らそうとしています」
一方、気になる価格については…
大和販売促進部・竹村 美咲 さん：
「物価高の影響も受けているので、値段が上がっているものもございます。見た目で華やかな海鮮がたっぷり入っているものだったり、ぎっしり具材が詰まっているものが人気ですね」
そして、金沢市民の台所、近江町市場にも、物価高の波が押し寄せていました。
大口水産・荒木 優 専務：
「輸入商品も、サーモンとかイクラであるとか、そういうものも値段が高くなっていて、全体的には高値ですね。バリエーション増やしながら、全体的に価格帯を抑えられるように頑張ってますね」
私たちの生活を脅かす物価高の鬼は、いつ退治されるのでしょうか。