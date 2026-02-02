2月3日は節分です。2日の金沢市内の百貨店や店舗を訪れると、節分に欠かせない恵方巻の価格や売り方に変化が起きていました。



「オニさ～ん！！」



園児たちの元気な声に合わせて、姿を現したのは、お父さんたちが扮した鬼。



「鬼は外！！福は内」



2日、金沢市の幼稚園では園児たちが”鬼退治”に挑みましたが…

「オニは外～(泣泣泣)」



園児たちの奮闘もあって、大暴れする鬼たちも最後は静かになりました。





園児は：「もうやりたくない！」「みんなを守るために(鬼を)やっつけた！」3日は節分。そして、節分に欠かせないのが恵方巻。

恵方巻を購入した買い物客：

「(恵方巻)食べてます、毎年。子どもだったら割かし大きめ、たっぷりしたものですし、私はサラダ巻きとか、あっさりしたものを頼みます」



多くの恵方巻が並ぶ、金沢市内の百貨店。



こちらの売り場で目立ったのは、フードロスへの対策です。



平本 駿介 記者：

「こちらの店舗では、ハーフカットされた恵方巻や、さらに細かくカットされた恵方巻が並んでいます」



また、年末から予約を受け付けるなど、事前の予約に力を入れてきたといいます。

大和販売促進部・竹村 美咲 さん：

「お客様に事前に周知をして予約を受け、当日のフードロスを減らそうとしています」



一方、気になる価格については…



大和販売促進部・竹村 美咲 さん：

「物価高の影響も受けているので、値段が上がっているものもございます。見た目で華やかな海鮮がたっぷり入っているものだったり、ぎっしり具材が詰まっているものが人気ですね」



そして、金沢市民の台所、近江町市場にも、物価高の波が押し寄せていました。

大口水産・荒木 優 専務：

「輸入商品も、サーモンとかイクラであるとか、そういうものも値段が高くなっていて、全体的には高値ですね。バリエーション増やしながら、全体的に価格帯を抑えられるように頑張ってますね」



私たちの生活を脅かす物価高の鬼は、いつ退治されるのでしょうか。

