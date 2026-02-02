タレントのマツコ・デラックスが２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。北海道札幌市と福岡県福岡市の類似点について力説する一幕があった。

この日の番組では、日本の二大都市についてネット上で福岡在住の大学生が「札幌には（デパートの）東急がある。国立大は近いが、国際空港は遠い。ラーメンはしっかり具を！」、「福岡には阪急がある。国立大は遠いが国際空港は近い。ラーメンは簡素に！」など様々な比較を展開し、議論になっているという記事を紹介。

この件についてマツコは「そりゃ違うでしょうよ」と話し出すと「でも、これ、東急と阪急で終わってるのが学生だなあと思う。デパート比べで言ったら、ほぼそっくりです」と話した。

「両方とも大丸があるんですよ。あと三越があるんですよ。三越伊勢丹が資本を入れている福岡の岩田屋と札幌の丸井今井っていう地元のデパートがあるの。そっくりなの構図が」と持論を展開すると「規模的にも商圏的にもすごい近いんだろうな」と続けた。

「東京、大阪、名古屋の次は福岡か札幌かでしょ。その次が仙台と広島みたいな」と日本の大都市を列挙。その上で「札幌と名古屋って、あたし、似てると思うんだよな」と続けると「街の規模的にも。駅前と１か所、すごい繁華街が離れてあって。碁盤の目になってて。いっつも札幌と名古屋に行くたびに似てるなあって思うんだよね」と発言。

「福岡と札幌が似てるって思ったことはないけど、名古屋と札幌は本当に近い気がする」と繰り返したマツコ。

ここでＭＣの大島由香里アナウンサーに「住むとしたら札幌と福岡、どっちですかね？」と聞かれると「どっちも嫌なんですけど」とピシャリ。「どうしてもって言われたら、札幌の方が友人が多いので札幌かな。どっちも嫌なんですけど」と話していた。