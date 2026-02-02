有村藍里「久しぶりに結構ばっさりと髪を切りました」イメチェン姿に反響「小顔が際立つ」「柔らかい雰囲気で素敵」
【モデルプレス＝2026/02/02】タレントの有村藍里が2月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアカットした姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】有村架純の姉「ボブ×オフショル最強」ばっさりカットの新ヘア
有村は「久しぶりに結構ばっさりと髪を切りました」とつづり、グレーのオフショルダーニットに身を包んだ写真を公開。胸元までの長さのセミロングから、顎ラインのボブヘアにイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「小顔が際立つ」「髪色も髪型も柔らかい雰囲気で素敵」「お似合いです」「可愛すぎて胸が締め付けられる」「大人っぽい」「ボブも好きです」「ボブ×オフショル最強」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】有村架純の姉「ボブ×オフショル最強」ばっさりカットの新ヘア
◆有村藍里、ばっさりカットの新ヘア披露
有村は「久しぶりに結構ばっさりと髪を切りました」とつづり、グレーのオフショルダーニットに身を包んだ写真を公開。胸元までの長さのセミロングから、顎ラインのボブヘアにイメージチェンジした姿を披露した。
◆有村藍里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「小顔が際立つ」「髪色も髪型も柔らかい雰囲気で素敵」「お似合いです」「可愛すぎて胸が締め付けられる」「大人っぽい」「ボブも好きです」「ボブ×オフショル最強」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】