ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５９、伊６２ｂｐと落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ 2.843
フランス 3.434（+59）
イタリア 3.463（+62）
スペイン 3.215（+37）
オランダ 2.914（+7）
ギリシャ 3.46（+62）
ポルトガル 3.203（+36）
ベルギー 3.374（+53）
オーストリア 3.138（+30）
アイルランド 3.108（+27）
フィンランド 3.1（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
