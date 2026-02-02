ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５９、伊６２ｂｐと落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ　　　　2.843
フランス　　　3.434（+59）
イタリア　　　3.463（+62）
スペイン　　　3.215（+37）
オランダ　　　2.914（+7）
ギリシャ　　　3.46（+62）
ポルトガル　　　3.203（+36）
ベルギー　　　3.374（+53）
オーストリア　3.138（+30）
アイルランド　3.108（+27）
フィンランド　3.1（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）