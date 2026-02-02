山形県内では先週末から最上地方で雪害事故が相次ぎ、新庄市では屋根の雪下ろし作業をしていたとみられる72歳の男性が死亡するなど2人が死亡、7人がけがをしました。



新庄市では1月31日夕方、建設業の72歳の男性が自宅敷地内の車庫の近くで雪に埋もれているのが発見され、その後、死亡が確認されました。死因は低体温症による急性心不全でした。現場からは「雪庇落とし」と呼ばれる棒状の道具が見つかっていて、警察は男性が雪下ろし中に屋根からの落雪に巻き込まれたとみて調べています。





雪下ろしのけがも相次ぎました。飯豊町手ノ子では1月31日午後3時前、44歳の女性が屋根から3メートル下の地面に落下し、腰の骨などを折る大けがをしました。さらに2月1日正午すぎ、新庄市大町で81歳の男性が自宅の屋根からおよそ6メートル下に落下しました。男性は頭を強く打って病院に搬送され、くも膜下出血などの重傷です。このほか、新庄市金沢でも66歳の男性が屋根から落ち、胸の骨を折るなどの大けがをしました。3件の屋根からの落下事故はいずれもヘルメットや命綱を着用していませんでした。さらに2日も新庄市と大江町で除雪作業中に大けがを負う事故が2件発生しました。一方、30日午後2時半ごろ、長井市平野の長井ダム折草沢上流災害復旧工事の現場で、沢の水の流れを切り替えるための仮水路に詰まった雪を取り除く作業をしていた男性3人が、急に流れ込んできた水に流されました。この事故で、白鷹町十王の会社員・原田祐樹さん（26）が病院に運ばれましたが、死亡しました。ほかの20代の男性2人はけがをしましたが、命に別条はないということです。現場では、おととし7月の豪雨で被害を受けた沢の護岸の復旧工事が行われていました。警察と工事を監督する国土交通省最上川ダム統合管理事務所によりますと、事故当時、3人は水路の中で休憩していたところ、雪でせき止められていた水が突然流れ込み、流されたということです。県のまとめによりますと、今シーズン、雪害による人的被害は2月2日午後2時現在44人で、去年の同じ時期を2人上回っています。また、2人が亡くなっています。事故のうち、屋根からの転落が22人で最多でした。また、死亡した2人はいずれも1人で除雪作業中に屋根からの落雪に巻き込まれて亡くなっています。県防災危機管理課は、屋根の雪下ろしをする際は2人以上で行い、ヘルメットと命綱を着用するよう呼びかけています。また、気温が上がった日は屋根からの落雪に注意が必要です。