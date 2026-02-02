中国では旧暦の正月＝「春節」にあわせ、のべ95億人が移動するとされる「春運」がスタートしました。一方で日中関係の悪化により、日本への旅行者は大幅に減る見込みです。

記者

「北京の鉄道駅です。たくさんの荷物を持った人たちでごった返しています」

中国では17日の「春節」を前に、きょうから3月13日まで鉄道などを増便する特別輸送態勢＝「春運」の期間に入ります。

移動する人は去年よりおよそ5億人増え、過去最多となる、のべ95億人となる見通しです。

旅行に行く親子

「春節が終わるころまで雲南省に行きます」

「温泉につかりたい！」

旅行に行く人

「上海ディズニーランドに行きます」

海外に行く人も増える見込みです。

中国で旅行会社を経営

「（Q.人気の海外旅行先は？）春節期間中、東南アジアではタイが人気です。タイは去年と比べて50〜60％の増加が見込まれます」

一方、日本への旅行については…

中国で旅行会社を経営

「日本旅行に関しては、私達の会社では取り扱いが少なくなっています」

中国外務省は春節の連休中、日本への渡航を控えるよう注意喚起しています。

記者

「中国の大手旅行会社のHPなんですけど、日本行きのツアーを検索してみますと、1件も表示されません」

中国メディアは春節の連休中、「日本が人気の海外旅行先トップ10から脱落した」と報じています。

海外に行く中国人旅行客

「（Q.日本旅行は検討したか？）いまの情勢だとね…」

「『一つの中国の原則』を守らない所には絶対行きません」

「春運」の期間中、中国から日本への航空便の数は去年と比べて4割以上減る見通しです。