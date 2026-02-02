MBSアナが退社・フリー転身発表 しかし共演者が一言「現実をこれで知ることになりますわ」イジり倒してエール
MBSの武川智美アナウンサー（57）が2日、同局ラジオ『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday』（月〜金 前10：00）に出演し、3月末で退社すると明らかにした。
【写真】明石家さんまSPインタビュー、MBS武川智美アナの弾丸出張に応え実現
冒頭トークで、メッセンジャー・あいはら、藤崎マーケット・田崎佑一らが自身の“ご報告”を語るなか、「武川さんもね言うたら、そんなに日々変化のある生活をしているとは思えません」と振られ、武川アナは「3月31日で会社を辞めます」とサプライズ発表。「えーッ？」と驚きの声が広がった。
今後は、フリーのアナウンサーに転身する。バラエティー、報道、大学講師、講演会など、多彩に出演したいとし、「自分の好きなことを、好きなようにやっていきたい」と気合。東京進出については「呼ばれたら行く」と笑わせた。
藤崎マーケット・田崎は、「ラララライ体操」で大ブレイクするも、その後大阪でコツコツ仕事をこなして、関西の各局で出演番組多数。あいはらが、武川アナの転身について「成功するか？」と聞くと、田崎は「やめといたほうがいい！」「まだ間に合う！」とバッサリ。あいはらは「俺もや〜」と同意し、武川アナを慌てさせた。
武川アナは「退職願を出して、もう受理されちゃってるし」と笑わせ、大変なことは「百も承知です」と前向き。あいはらは、エールを送りながら「現実をこれで知ることになりますわ。すべての現実を…」と一言添えるなどイジり倒し、さらに笑いをさらっていた。
武川アナは、1968年9月12日生まれ。山梨県出身。92年にMBS入社。『ちちんぷいぷい』など情報ニュース番組をはじめ、『痛快！明石家電視台』では明石家さんまのアシスタントを長く務めた。現在は『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday』『それゆけ！メッセンジャー』のほか、入社32年で初のレギュラー冠番組『トークでパンチ VS武川』のパーソナリティーを務める。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
