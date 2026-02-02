TVアニメ『多聞くん今どっち!?』に登場する劇中アイドル・F/ACEのファーストアルバム『NAUTICAL STAR』の発売が決定。あわせて、第5話のエンディングで初披露された「RAIN」 のノンクレジット映像が公開された。

本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。

F/ACEのファーストアルバムは、TVアニメ『多聞くん今どっち!?』のオープニング＆エンディングテーマをはじめ、劇中歌や先行リリース曲など、これまでF/ACEが歌唱してきたすべての楽曲を収録したコンプリートアルバムとなっている。さらに、ボーナストラックとして「花と夢」のアルバムバージョンに加え、F/ACEの全メンバーによる追加レコーディングが施された「RAIN」のエクステンデッドバージョンも収められている。なお、アルバムタイトル「NAUTICALSTAR」は、原作者・師走ゆきによって命名されたものだ。

センター争奪戦が白熱する中、多聞は桜利と真正面から戦う覚悟を決める。その決意は桜利の闘志にも火をつけ、2人は最後の歌唱バトルへ。うたげはハラハラしながらも、その戦いを全力で見守っていく--。そんな最終戦で歌われるのが、今回ノンクレジット映像が公開された「RAIN」だ。静かなイントロダクションから始まるこの楽曲は、不安や迷いを“雨”に重ねながらも、それでも前へ進もうとする心情を描いたもの。これまでポップでかわいらしい楽曲や、アップテンポでクールな楽曲を発表してきたF/ACEにとって、「RAIN」は物語と深く響き合い、強い余韻を残す一曲となっている。（文＝リアルサウンド編集部）