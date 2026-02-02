左足半腱様筋負傷のベリンガムが約1か月の離脱…欧州CL決勝Tプレーオフ・ベンフィカ戦は欠場へ
レアル・マドリーに所属するイングランド代表MFジュード・ベリンガムが負傷。約1か月の離脱を余儀なくされそうだ。
1日に開催されたラ・リーガ第22節でラージョをホームに迎えたR・マドリー。先発出場したベリンガムだったが、前半10分に負傷してFWブラヒム・ディアスとの交代を余儀なくされた。
チームは2-1の勝利を収めたものの、スペイン『アス』や『マルカ』によると、左足の半腱様筋を負傷したベリンガムは約1か月離脱する予定だという。
この結果、第1戦を17日または18日、第2戦を24日または25日に行うベンフィカ(ポルトガル)とのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフは欠場が決定的。加えて、3月1日に開催される第26節ヘタフェ戦までラ・リーガ4試合を欠場することとなり、状況によっては同8日の第27節セルタ戦までベリンガムを欠く可能性がある。
仮に欧州CLで決勝トーナメント進出を決めれば、ラウンド16の第1戦は3月10日または11日のため、間に合う可能性は高いと伝えられている。なお、イングランド代表は同31日に日本代表と対戦する予定となっている。
1日に開催されたラ・リーガ第22節でラージョをホームに迎えたR・マドリー。先発出場したベリンガムだったが、前半10分に負傷してFWブラヒム・ディアスとの交代を余儀なくされた。
チームは2-1の勝利を収めたものの、スペイン『アス』や『マルカ』によると、左足の半腱様筋を負傷したベリンガムは約1か月離脱する予定だという。
仮に欧州CLで決勝トーナメント進出を決めれば、ラウンド16の第1戦は3月10日または11日のため、間に合う可能性は高いと伝えられている。なお、イングランド代表は同31日に日本代表と対戦する予定となっている。