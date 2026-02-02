“キレキレ”89歳川淵三郎初代チェアマンに現チェアマンもタジタジ…「審判に文句を言ってどうする」「湘南をみるとちょっと寂しいよね」
2日に行われた明治安田Jリーグ百年構想リーグ開幕イベントで、 川淵三郎初代チェアマンと野々村芳和チェアマンによるトークセッションがあったが、川淵氏の独壇場となった。
89歳となったJリーグの生みの親の歯に衣着せぬ物言いに、現チェアマンもタジタジだった。「今のJリーグに一番言いたい」として熱弁したのは、選手の審判に対する抗議について。他競技を引き合いに出して「ラグビーなんかは一切言わない」とすると、「ラグビーの人にサッカーは何であんなに審判に(文句を)言うんだと聞かれて恥ずかしい。ラインズマンに文句言ってどうするんだと。僕がその場にいたら怒鳴り散らしてやると思う」と声高に話した。
また「スタジアム」についても言及。「広島のど真ん中に公園をつぶしてまでスタジアムを作ってくれる。そういう時代が来たのかと思う」と感慨に浸った一方で、「湘南ベルマーレをみるとちょっと寂しいよね。30年前と変わらないんじゃないかと。いろいろと事情があるんだろうけど」とチクリ。野々村氏が「すごく言いますね」と苦笑いで落ち着きを求めるも「ここで言わなかったらどうする」と、かぶせるようにして話した。
シーズン移行に伴う半年間の特例リーグ、百年構想リーグの試合ではPK戦も実施されるが、これについても「いいんじゃないの。日本はPKが下手なんだもん」とズバリ。「(日本は)W杯でPK戦でまだ勝ったことがない。トーナメントに行けば必ずあるわけで。運でPKに勝った負けたという人が、特に監督なんかで多いけど、練習していないから負ける。そこもレベルアップしていかないと」と訴えていた。
(取材・文 児玉幸洋)
