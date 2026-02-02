C大阪退団MF平野佑一の移籍先が決定「これからまた這い上がっていきます」…新天地は海外に
セレッソ大阪は2日、昨季限りで退団したMF平野佑一の移籍先がヌグリ・スンビランFC(マレーシア)に決定したと発表した。
24年に浦和からC大阪に加入した平野。在籍2年目を迎えた昨季はJ1リーグでの出場はなく、今年1月5日に昨季限りでの契約満了が発表されていた。
平野はクラブを通じ、「大変お久しぶりです。皆さんにしっかりとお別れを伝えられずごめんなさい。無事チームが決まったこのタイミングで想いを伝えたいと思いました。僕にとっては満足のいく2年間ではなく、セレッソの力になれなかった事とても不甲斐なく思っています。皆さんが醸し出す桜色のピンクが織りなす雰囲気はたまらなく好きでした。あのたまらない雰囲気をどうか演出し続けて欲しいです。セレッソでの2年間が人として強くしてくれたなと振り返られるよう、これからまた這い上がっていきます。短い期間でしたがありがとうございました」とコメントしている。
