　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　21(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 175(　　 117)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 703(　　 703)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 562(　　 562)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2604(　　2604)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　51(　　　51)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 445(　　 445)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 931(　　 531)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　30(　　　26)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 309(　　 217)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5019(　　1895)
　　　　　 　 　 3月限　　　118679(　 63837)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　18(　　　 8)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1252(　　 620)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　95(　　　79)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5080(　　2850)
　　　　　 　 　 3月限　　　 58050(　 28826)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　10(　　　 4)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 106(　　 106)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 328(　　 328)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4843(　　4843)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　13(　　　13)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 998(　　 998)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 618(　　 618)
　　　　　 　 　 3月限　　　 26652(　 26652)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース