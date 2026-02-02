主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月2日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 21( 0)
TOPIX先物 3月限 175( 117)
日経225ミニ 3月限 703( 703)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 562( 562)
日経225ミニ 3月限 2604( 2604)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 51( 51)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 445( 445)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 931( 531)
6月限 30( 26)
TOPIX先物 3月限 309( 217)
日経225ミニ 2月限 5019( 1895)
3月限 118679( 63837)
4月限 18( 8)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1252( 620)
6月限 95( 79)
日経225ミニ 2月限 5080( 2850)
3月限 58050( 28826)
4月限 10( 4)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 106( 106)
6月限 10( 10)
日経225ミニ 2月限 328( 328)
3月限 4843( 4843)
4月限 13( 13)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 998( 998)
6月限 19( 19)
TOPIX先物 3月限 16( 16)
日経225ミニ 2月限 618( 618)
3月限 26652( 26652)
4月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
