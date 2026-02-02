　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月2日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2643(　　1144)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2092(　　1132)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4633(　　4411)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　81(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4122(　　 584)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 195(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 711(　　 598)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　24(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3075(　　2285)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1298(　　1144)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6614(　　6590)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 125(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2635(　　1636)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　39(　　　37)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1351(　　1089)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　7811(　　2673)
　　　　　 　 　 3月限　　　155271(　 85999)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　85(　　　29)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1577(　　1129)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　 8)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5116(　　2118)
　　　　　 　 　 3月限　　　 64942(　 29792)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　68(　　　30)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 418(　　 418)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6710(　　6710)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　43(　　　43)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 933(　　 933)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 855(　　 855)
　　　　　 　 　 3月限　　　 41798(　 41798)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

