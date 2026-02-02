主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月2日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月2日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2643( 1144)
TOPIX先物 3月限 2092( 1132)
日経225ミニ 3月限 4633( 4411)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 81( 0)
TOPIX先物 3月限 4122( 584)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 195( 0)
TOPIX先物 3月限 711( 598)
日経225ミニ 3月限 24( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3075( 2285)
TOPIX先物 3月限 1298( 1144)
日経225ミニ 3月限 6614( 6590)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 125( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2635( 1636)
6月限 39( 37)
TOPIX先物 3月限 1351( 1089)
日経225ミニ 2月限 7811( 2673)
3月限 155271( 85999)
4月限 85( 29)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1577( 1129)
6月限 14( 8)
日経225ミニ 2月限 5116( 2118)
3月限 64942( 29792)
4月限 68( 30)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9( 9)
日経225ミニ 2月限 418( 418)
3月限 6710( 6710)
4月限 43( 43)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 933( 933)
6月限 20( 20)
日経225ミニ 2月限 855( 855)
3月限 41798( 41798)
4月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
