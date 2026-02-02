外国証券 先物取引高情報まとめ（2月2日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月2日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9473( 9073)
6月限 81( 81)
TOPIX先物 3月限 11275( 11275)
日経225ミニ 2月限 5378( 5378)
3月限 223130( 223130)
4月限 21( 21)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3246( 3246)
6月限 81( 81)
TOPIX先物 3月限 11463( 11463)
日経225ミニ 2月限 2821( 2821)
3月限 100823( 100823)
4月限 24( 24)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 57( 57)
TOPIX先物 3月限 231( 175)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1295( 455)
TOPIX先物 3月限 2441( 2405)
日経225ミニ 2月限 1( 1)
3月限 2394( 2362)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 399( 378)
TOPIX先物 3月限 3579( 3579)
日経225ミニ 2月限 92( 92)
3月限 7070( 7070)
4月限 11( 11)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 163( 163)
TOPIX先物 3月限 846( 796)
日経225ミニ 3月限 690( 690)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2980( 2980)
6月限 18( 18)
TOPIX先物 3月限 4997( 4997)
日経225ミニ 2月限 2861( 2861)
3月限 47530( 47530)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 270( 270)
TOPIX先物 3月限 556( 500)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 648( 648)
TOPIX先物 3月限 787( 787)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 25( 25)
TOPIX先物 3月限 218( 218)
日経225ミニ 2月限 96( 96)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
