　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月2日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9473(　　9073)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　81(　　　81)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11275(　 11275)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5378(　　5378)
　　　　　 　 　 3月限　　　223130(　223130)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　21(　　　21)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3246(　　3246)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　81(　　　81)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11463(　 11463)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2821(　　2821)
　　　　　 　 　 3月限　　　100823(　100823)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　24(　　　24)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　57(　　　57)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 231(　　 175)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1295(　　 455)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2441(　　2405)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2394(　　2362)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 399(　　 378)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3579(　　3579)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　92(　　　92)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7070(　　7070)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　11(　　　11)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 163(　　 163)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 846(　　 796)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 690(　　 690)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2980(　　2980)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4997(　　4997)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2861(　　2861)
　　　　　 　 　 3月限　　　 47530(　 47530)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 270(　　 270)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 556(　　 500)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 648(　　 648)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 787(　　 787)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 218(　　 218)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　96(　　　96)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース